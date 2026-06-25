عقدة المفاوضات لبنانية.. ماذا قبلت إسرائيل وأين يعترض الحزب؟ (الجمهورية)

في وظيفة قد يصفها كثيرون بأنها "وظيفة الأحلام"، يتقاضى الشابان الأميركيان أوستن فرانكلين (29 عاماً) وكيفن أكوتو (26 عاماً) مبلغ 50 ألف دولار مقابل مشاهدة جميع مباريات كأس العالم 2026 من داخل استوديو زجاجي في قلب ساحة تايمز سكوير في نيويورك.
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن "قوات العدو الإسرائيلي أفرجت عن الراعي محمد هلال، السوري الجنسية، الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل دورية اسرائيلية في خراج إبل السقي باتجاه بلدة الماري".
نفى مصدر عسكري لـ"الجديد" صحة الأنباء التي تداولتها إحدى وسائل الإعلام بشأن انسحاب إسرائيلي من ما وصفته بـ"المنطقة العازلة"، مؤكداً أن قوات الاحتلال لا تزال متمركزة في الأراضي اللبنانية التي احتلتها أخيراً.