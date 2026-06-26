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مصادر بعبدا للجديد: طرحنا منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما من ضمنها أراض محتلة وبالتالي تلقائيا يحدث انسحاب إسرائيلي منها على ان يلي إنسحاب وفق جدول تسلسلي ينتهي بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللب

2026-06-26 | 12:18
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مصادر بعبدا للجديد: طرحنا منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما من ضمنها أراض محتلة وبالتالي تلقائيا يحدث انسحاب إسرائيلي منها على ان يلي إنسحاب وفق جدول تسلسلي ينتهي بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللب
مصادر بعبدا للجديد: طرحنا منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما من ضمنها أراض محتلة وبالتالي تلقائيا يحدث انسحاب إسرائيلي منها على ان يلي إنسحاب وفق جدول تسلسلي ينتهي بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللب
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مصادر بعبدا للجديد: طرحنا منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما من ضمنها أراض محتلة وبالتالي تلقائيا يحدث انسحاب إسرائيلي منها على ان يلي إنسحاب وفق جدول تسلسلي ينتهي بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللب

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