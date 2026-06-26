أكثر من 10 مقترحات على طاولة المفاوضات.. وشروط إسرائيلية صعبة! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":



أشارت المعلومات إلى أن أكثر من عشرة اقتراحات لمناطق تجريبية قدّمها الوفد اللبناني والجانب الأميركي لم تحز موافقة الإسرائيليين المصرين على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق جنوب وشماله.

بدا واضحاً حتى قبيل انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات الأميركية في أمس، أن التعقيدات "الأصلية" التي تواجه رحلة المفاوضات زائد رزمة تعقيدات "طارئة" أثقلت عليها وفاقمت صعوباتها بعد "إقحام" في المشهد الأمني والعسكري المتصل بالرقابة على وقف النار في ، كل هذه العوامل أدت الى رفع منسوب الخطورة على المسار التفاوضي في واشنطن.



وفي ما يتعلق بالوقائع التي سرّبت عن الجولتين السابقتين للمفاوضات، أفادت معلومات أنّ هناك تهرّباً إسرائيلياً من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، وأن تضع شروطًا صعبة جدًّا للانسحاب. وأشارت هذه المعلومات إلى أن "أكثر من عشرة اقتراحات لمناطق تجريبية قدّمها الوفد اللبناني والجانب الأميركي لم تحز موافقة الإسرائيليين المصرين على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق جنوب وشماله". ولفتت إلى أنّ الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقاً أمنياً، لكن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها كربط الانسحاب بالنزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاق على النقاط الأخرى.