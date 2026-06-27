رجي: اتفاق الإطار مع إسرائيل يجسّد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه

الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع البحرين ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات

الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع البحرين ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات