على طريق المطار.. لبنان أولاً بدل شكراً ايران (صورة)

أُزيلت اللوحات الإعلانية التي كانت قد رُفعت قبل أيام على ، والتي حملت شعار «شكراً إيران»، ورُفعت بدلاً منها لوحات تحمل شعار «لبنان أولاً».