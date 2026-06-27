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مراسل الجديد في واشنطن: من المرتقب ان يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون اليوم

2026-06-27 | 10:04
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مراسل الجديد في واشنطن: من المرتقب ان يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون اليوم
مراسل الجديد في واشنطن: من المرتقب ان يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون اليوم
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