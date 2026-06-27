بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية

وشدد رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي، في بيان، على أن البلدة ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، معتبرًا أن إثارة هذا الموضوع "لزوم ما لا يلزم".
وأكدت البلدية تمسك أبناء فرون بحقهم في التواجد بحرية وأمان داخل بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية من دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق.
ودعت بلدية فرون الدولة اللبنانية والجهات الرسمية والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان احترام سيادة الأراضي اللبنانية وحقوق المواطنين، وعدم الارتهان لقرارات أو إملاءات تحاول إسرائيل فرضها.
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هنأه خلاله بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، والعمل على توفير كل ما من شأنه ضمان تنفيذ بنود الاتفاق بما يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.