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محليات

بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية

2026-06-27 | 14:36
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بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية
بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية

استنكرت بلدية فرون وأهالي البلدة ما يتم تداوله عن ضم فرون إلى ما يسمى "المناطق التجريبية"، مؤكدة أن هذا الطرح لا يستند إلى أي أساس.

 

وشدد رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي، في بيان، على أن البلدة ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، معتبرًا أن إثارة هذا الموضوع "لزوم ما لا يلزم".

 

وأكدت البلدية تمسك أبناء فرون بحقهم في التواجد بحرية وأمان داخل بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية من دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق.

 

ودعت بلدية فرون الدولة اللبنانية والجهات الرسمية والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان احترام سيادة الأراضي اللبنانية وحقوق المواطنين، وعدم الارتهان لقرارات أو إملاءات تحاول إسرائيل فرضها.

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