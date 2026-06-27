بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية

وشدد رئيس بلدية ، في بيان، على أن البلدة ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، معتبرًا أن إثارة هذا الموضوع "لزوم ما لا يلزم".

وأكدت البلدية تمسك أبناء فرون بحقهم في التواجد بحرية وأمان داخل بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية من دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق.

ودعت بلدية فرون والجهات الرسمية والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان احترام سيادة الأراضي وحقوق المواطنين، وعدم الارتهان لقرارات أو إملاءات تحاول فرضها.