اتفاق الإطار يفتح الباب أمام سجال واسع.. والأنظار اليوم نحو "المنطقتين التجريبيتين" (المدن)

كتبت جريدة "المدن":



تعيش الساحة ما يشبه الهزات الارتدادية، في أعقاب التوقيع على "إعلان النيات" أو "اتفاق الإطار" الذي رسم خريطة طريق محفوفة بالتحديات، في ظل دعم أميركي مباشر للاتفاق عبر عنه اتصال الرئيس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصف بـ"الإيجابي جداً"، هنأه فيه بتوقيع الاتفاق واختتمه بعبارة "أراك قريباً"، ما يؤشر إلى زيارة رسمية مرجحة لعون إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة. وعبر أركان الحكم عن ارتياحهم للنتيجة التي تحققت في واشنطن، باعتبارها مدخلاً واقعياً إلى تحقيق السيادة اللبنانية فعلاً وجلاء ، بدلاً من الحرب العبثية التي لا تقود إلا إلى توسيع رقعة الاحتلال يوماً بعد يوم. وفي المقابل، شكّل التوقيع صدمة للثنائي الشيعي الذي أعلن رفضه للاتفاق، خصوصاً مع ورود معلومات عن"ملحق أمني"، لم تتضح تفاصيله. وهذا الواقع ينذر بمواجهة داخلية حادة.