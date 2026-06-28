مراسل الجديد: تحليق للطيران المسيّر في أجواء بعلبك

أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من مقر السفارة اللبنانية في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي خوري، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم وطاقم السفارة.
كتب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على "إكس"، رداً على الدكتور سمير جعجع نقول: من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته، حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة، لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً".