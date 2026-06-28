مراسل الجديد: تحليق للطيران المسيّر في أجواء بعلبك

كتب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على "إكس"، رداً على الدكتور سمير جعجع نقول: من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته، حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة، لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً".

