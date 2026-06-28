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محليات

تفجير في برج قلاويه.. إليكم حقيقة ما حصل!

2026-06-28 | 05:21
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تفجير في برج قلاويه.. إليكم حقيقة ما حصل!
تفجير في برج قلاويه.. إليكم حقيقة ما حصل!


أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل، مشيرة إلى أنه لا اغارة إسرائيلية على البلدة.

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تفجير في برج قلاويه.. إليكم حقيقة ما حصل!

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