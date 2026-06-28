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محليات

جعجع عن إتفاق الإطار: الدولة أولاً.. ولا عودة إلى الفوضى

2026-06-28 | 06:05
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جعجع عن إتفاق الإطار: الدولة أولاً.. ولا عودة إلى الفوضى
جعجع عن إتفاق الإطار: الدولة أولاً.. ولا عودة إلى الفوضى

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيان اعتبر فيه أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الذي أشرف على إنجازه رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام، يشكل "أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن".

وقال جعجع إن الاتفاق لا يقتصر على إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، بل يؤدي إلى إقفال "الخاصرة النازفة" في جنوب لبنان، بما يرسخ الاستقرار ويفتح الباب أمام التعافي السياسي والاقتصادي.

واعتبر أن الاتفاق يضع حداً لوجود التنظيمات العسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها حزب الله حزب الله، مؤكداً أنه يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية، ويُنهي ما وصفه بالنفوذ الإيراني غير الشرعي في القرار اللبناني، لتعود العلاقات بين لبنان وإيران إلى إطارها الدبلوماسي الطبيعي.

ورداً على منتقدي الاتفاق، قال جعجع إن "الفتنة كانت في عدم تطبيق اتفاق الطائف على الجميع"، معتبراً أن السلطة التي أنجزت الاتفاق تستند إلى شرعية دستورية وشعبية، في ظل انتخاب رئيس الجمهورية ونيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.

وختم داعياً اللبنانيين إلى دعم السلطات الشرعية واعتبار الاتفاق "أكبر فرصة سنحت للبنان للخروج من الأزمات التي عاشها خلال العقود الخمسة الماضية"، بدلاً من العودة إلى ما وصفه بـ"بطولات أكل الدهر عليها وشرب".

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أولاً: يدعو المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً، كما يدعو المرابطون جميع القوى السياسية والقيادات الدينية للطوائف والمذاهب في لبنان إلى التروي والحكمة والعقلانية، في إدارة الواقع الشعبي اللبناني، والالتزام بما يصدرون من بيانات تدعو إلى الوحدة الوطنية بالفعل لا بالكلام فقط، لأن ما نشهده اليوم من انقسامات وسجالات سواء كانت على الإعلام المرئي والمسموع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينذر بواقع خطر جداً، علينا جميعاً تجنبه ومكافحته بصدق وإيمان لنحفظ لبنان وطناً عربياً نهائياً لنا جميعاً.


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