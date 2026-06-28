جعجع عن إتفاق الإطار: الدولة أولاً.. ولا عودة إلى الفوضى

وقال جعجع إن الاتفاق لا يقتصر على إخراج من الأراضي وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، بل يؤدي إلى إقفال "الخاصرة النازفة" في جنوب ، بما يرسخ الاستقرار ويفتح الباب أمام التعافي السياسي والاقتصادي.

واعتبر أن الاتفاق يضع حداً لوجود التنظيمات العسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها حزب ، مؤكداً أنه يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية، ويُنهي ما وصفه بالنفوذ غير الشرعي في القرار اللبناني، لتعود العلاقات بين لبنان وإيران إلى إطارها الدبلوماسي الطبيعي.

ورداً على منتقدي الاتفاق، قال جعجع إن "الفتنة كانت في عدم تطبيق اتفاق الطائف على الجميع"، معتبراً أن السلطة التي أنجزت الاتفاق تستند إلى شرعية دستورية وشعبية، في ظل انتخاب رئيس الجمهورية ونيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.

وختم داعياً اللبنانيين إلى دعم السلطات الشرعية واعتبار الاتفاق "أكبر فرصة سنحت للبنان للخروج من الأزمات التي عاشها خلال العقود الخمسة الماضية"، بدلاً من العودة إلى ما وصفه بـ"بطولات أكل الدهر عليها وشرب".