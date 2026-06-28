منظومات ذكية ومكافحة جريمة.. ماذا في زيارة الحجار إلى الكويت؟

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت، زار والبلديات الحجار، الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وقطاع الأمن الجنائي، يرافقه لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، في حضور سفير في الكويت غادي الخوري.