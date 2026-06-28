منظومات ذكية ومكافحة جريمة.. ماذا في زيارة الحجار إلى الكويت؟

استهل الوزير الحجار جولته بزيارة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث اطلع على أبرز اختصاصات الإدارة ومنظومة العمل المعتمدة فيها وما تشهده من تطوير مستمر، كما استمع إلى شرح حول مراحل تطور جواز السفر الكويتي وصولا إلى الجواز الإلكتروني المزود بالشريحة الذكية وأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إصدار وثائق السفر وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة.
ثم انتقل الوزير الحجار والوفد المرافق إلى قطاع الأمن الجنائي، حيث عُقد اجتماع تم خلاله استعراض أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والفنية المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها والاطلاع على منظومة العمل المعتمدة في أعمال البحث والتحري واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في دعم الجهود الأمنية كما تم استعرض الإستراتيجية المتبعة في مكافحة
المخدرات والتصدي لعمليات التهريب والترويج مؤكدين أهمية مواصلة التعاون الأمني وتبادل المعلومات الذي أسهم في إحباط عدد من عمليات تهريب المواد المخدرة بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على سلامته.
هذا وأشاد الوزير الحجار بالتطور التقني والمستوى المتقدم في الأداء الأمني، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية
الكويتية في تطوير منظومة العمل الأمني.