مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك

عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون اجتماعها الدوري، برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، وأصدرت البيان التالي:



أولاً: يدعو المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً، كما يدعو المرابطون جميع القوى السياسية والقيادات الدينية للطوائف والمذاهب في لبنان إلى التروي والحكمة والعقلانية، في إدارة الواقع الشعبي اللبناني، والالتزام بما يصدرون من بيانات تدعو إلى الوحدة الوطنية بالفعل لا بالكلام فقط، لأن ما نشهده اليوم من انقسامات وسجالات سواء كانت على الإعلام المرئي والمسموع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينذر بواقع خطر جداً، علينا جميعاً تجنبه ومكافحته بصدق وإيمان لنحفظ لبنان وطناً عربياً نهائياً لنا جميعاً.





