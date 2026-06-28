للمرة الأولى.. جواز سفر دون الحضور إلى لبنان!

أطلق والبلديات الحجار، من مقر السفارة في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لإصدار جوازات السفر البيومترية، يرافقه للأمن العام اللواء حسن شقير، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي خوري، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم وطاقم السفارة.





وأكد الوزير الحجار أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة لطلب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، والتي لمسها مباشرة خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين.



وأوضح أن والبلديات أوعزت الى للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين، والمالية، للتحضير لهذا المشروع.



ولفت الى أن هذه الخدمة ستُمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات وأخذ البصمات البيومترية في مكان إقامتهم وإرسالها الكترونيا الى تمهيدا لإنجاز جوازات السفر البيومترية، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان.



وشدد الوزير الحجار، على أنه وبعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت، وبعد إتمام التحضيرات اللازمة من قبل فريق من ضباط الأمن العام اللبناني، أعرب عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت، تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة، ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة.



وأكد أن هذه التجربة، وبالتنسيق مع والمغتربين، ستُعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول .