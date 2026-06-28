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محليات

للمرة الأولى.. جواز سفر دون الحضور إلى لبنان!

2026-06-28 | 08:58
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للمرة الأولى.. جواز سفر دون الحضور إلى لبنان!
للمرة الأولى.. جواز سفر دون الحضور إلى لبنان!

أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من مقر السفارة اللبنانية في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي خوري، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم وطاقم السفارة.

وأكد الوزير الحجار أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة لطلب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، والتي لمسها مباشرة خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين. 

 وأوضح أن وزارة الداخلية والبلديات أوعزت الى المديرية العامة للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين، والمالية، للتحضير لهذا المشروع.
 
ولفت الى أن هذه الخدمة ستُمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات وأخذ البصمات البيومترية في مكان إقامتهم وإرسالها الكترونيا الى لبنان تمهيدا لإنجاز جوازات السفر البيومترية، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان.
 
وشدد الوزير الحجار، على أنه وبعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت، وبعد إتمام التحضيرات اللازمة من قبل فريق من ضباط الأمن العام اللبناني، أعرب عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت، تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة، ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة. 

وأكد أن هذه التجربة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، ستُعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول العالم.
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رجي يتصل بنظيره الكويتي ويستنكر العدوان على الكويت
16:10

رجي يتصل بنظيره الكويتي ويستنكر العدوان على الكويت


أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
من جهته، شكر وزير الخارجية الكويتي الوزير رجي على هذا الاتصال، معرباً عن تقديره العميق للموقف اللبناني، ومتمنياً للبنان وشعبه أياماً أفضل، ومجدداً دعم الكويت الثابت للبنان.

16:10

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
من جهته، شكر وزير الخارجية الكويتي الوزير رجي على هذا الاتصال، معرباً عن تقديره العميق للموقف اللبناني، ومتمنياً للبنان وشعبه أياماً أفضل، ومجدداً دعم الكويت الثابت للبنان.

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