"مؤامرة وفتنة".. ماذا دار بين بري وقاليباف؟

أجرى رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف اتصالاً بنظيره اللبناني .

وأكد قاليباف لبري أن "إنهاء الحرب في وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه جزءٌ هام من البند الأول من تفاهم إسلام آباد بين والولايات المتحدة"، مضيفاً، أن "هدفنا هو إنهاء الحرب في لبنان، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم، وإنهاء وانسحاب الكيان الصهيوني من أرض لبنان، ونحن نتابع هذا الأمر بجدية".



وأعلن قاليباف أنه "في المحادثات السويسرية، وبعد أن أشار فريق التفاوض بوضوح إلى انتهاكات هذا البند، تقرر تشكيل وحدة لإدارة النزاع بين إيران والولايات المتحدة ولبنان، وستتولى هذه متابعة تنفيذ هذا البند في لبنان".



بدوره، ثمن بري مواقف الجمهورية الإسلامية وفريق التفاوض الإيراني، قائلاً: "ما سعيتم إليه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، لكن الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام آباد، وذلك عبر وسائل أخرى".



وأضاف بري: إن تفاهم واشنطن بين لبنان واسرائيل مؤامرة وفتنة، وقد قال الإمام علي (عليه السلام) إن الفتنة أشد من القتل"، وفق التلفزيون الايراني.



وشدد الطرفان على ضرورة عقد اجتماع "وحدة إدارة النزاع" في أقرب وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها.