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محليات

بالفيديو - حادث مروّع خلال "رالي"

2026-06-28 | 09:53
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بالفيديو - حادث مروّع خلال "رالي"

تدهور سيارة مشاركة في رالي القليعاتكسروان، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المركبة، فيما نجا السائق بأعجوبة، بحسب شهود.

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"رالي"

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رجي يتصل بنظيره الكويتي ويستنكر العدوان على الكويت
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رجي يتصل بنظيره الكويتي ويستنكر العدوان على الكويت


أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
من جهته، شكر وزير الخارجية الكويتي الوزير رجي على هذا الاتصال، معرباً عن تقديره العميق للموقف اللبناني، ومتمنياً للبنان وشعبه أياماً أفضل، ومجدداً دعم الكويت الثابت للبنان.

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
من جهته، شكر وزير الخارجية الكويتي الوزير رجي على هذا الاتصال، معرباً عن تقديره العميق للموقف اللبناني، ومتمنياً للبنان وشعبه أياماً أفضل، ومجدداً دعم الكويت الثابت للبنان.

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