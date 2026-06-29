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محليات

رجي: أولوية لبنان ضمان الانسحاب واستكمال خطة حصر السلاح

2026-06-29 | 07:06
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رجي: أولوية لبنان ضمان الانسحاب واستكمال خطة حصر السلاح
رجي: أولوية لبنان ضمان الانسحاب واستكمال خطة حصر السلاح

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنّأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يُشكّل هذا الاتفاق بداية لمسارٍ يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويُرسّخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ووجّه دعوةً رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص.

في المقابل، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تُبديه نيقوسيا، مؤكداً أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. ووعد رجي الوزير القبرصي بتلبية الدعوة وزيارة الجزيرة في أقرب فرصة ممكنة.

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محليات

رجي

لبنان

حصر السلاح

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