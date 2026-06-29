طرح لاستبدال هيكل.. وزوار بري للجديد: الاتفاق وقّعه موظفون!

فيما تؤكد مصادر عسكرية للجديد أنه حتى اللحظة تبقى المؤسسة العسكرية على موقفها في مقاربتها الملفات الوطنية والداخلية خاصة أنها ثابتة على مبادئها وأولوياتها على خط آخر ومع وصول الجنرال براد كوبر من الى وربطا بالزيارة قالت مصادر عسكرية إن علاقة القيادة في سنتكوم ممتازة مع وهناك تفهم وتنسيق كامل بين الجانبين وتحديدا بين الجنرالين أما عن مضامين الزيارة فهي الاشراف على المراحل الاولى لعمل الجيش في المناطق التجريبية وفي المعلومات أن الجانب سيشرف على المهمة تباعا من خلال وصول ضباط أميركيين من القيادة المركزية للإشراف وسيكونون على تماس مباشر مع الجيش اللبناني وتحت عنوان سنتكوم لا الميكانيزم على المستوى السياسي وعلى الرغم من مواقف الرئيس تقول المعلومات إن بري لا يرفض فكرة التفاوض برمته وانما يعترض على غالبية النقاط والتي من غير الممكن قبولها أو تمريرها في اتفاق الإطار الثلاثي في المقابل تحذر المراجع السياسية من تداعيات الخلاف وإمكانية إحداث شرخ طائفي وسياسي وفي معلومات الجديد أن جنبلاط يرفض اتفاق الاطار ولديه ملاحظات عديدة حوله، ولكنه يؤكد للمقربين منه دعم العهد والحكومة، ومبدأ التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة، وانهاء حروب وتضيف المعلومات: ملاحظات جنبلاط تركز على عدم ذكر اتفاق الهدنة، الذي يحدد أصول الانسحاب الاسرائيلي، وفي هذا الاتفاق لا ذكر للانسحاب، إضافة الى البند الأخير الذي لا يسمح للبنان بمقاضاة اسرائيل على كل ما ارتكبته.وفي مقابل الجهد اللبناني تصر اسرائيل على حرية حركتها وعملياتها في جنوب ولا بوادر لأي تنازل أو انسحاب قبل معالجة ملف سلاح حزب .على خط آخر يصل الى بيروت يوم الخميس السوري أسعد الشيباني في زيارة يلتقي خلالها الثلاثة وعددا من المسؤولين السياسيين