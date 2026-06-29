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محليات

القرار بالمواجهة اتخذ.. هل يسقط "الاتفاق"؟ (المدن)

2026-06-29 | 01:32
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القرار بالمواجهة اتخذ.. هل يسقط &quot;الاتفاق&quot;؟ (المدن)
القرار بالمواجهة اتخذ.. هل يسقط "الاتفاق"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "ليس سراً أن الرئيس بري وآخرين أخذوا يبحثون عن مخارج قانونية لاتفاق الاطار مع اسرائيل الذي يضع البلاد على كف عفريت. ويُفهم أن بري، الذي حذر في بيانه من الفتنة، أرسى معادلة قوامها رفض التحرك في الشارع وعدم تغطية أي تحرك مماثل، وصرف ذلك في الإنتقال إلى المواجهة عبر المعركة الدستورية وداخل المؤسسات".

وبحسب المدن، "ينكب بري وآخرون على قراءات ودراسات من شأنها العمل على إسقاط اتفاق الإطار في مجلس النواب في ظل ما يحكى حول توفر معارضة ميثاقية وغير ميثاقية له وعن وجود خلل دستوري فاضح، ما يعني أننا ذاهبون إلى معركة سياسية ودستورية، وإلى مواجهة تشريعية وقانونية تنبئ بأزمة سياسية حادة في البلاد".

وأضافت الصحيفة، "يبدو أن ذلك يحمل فاتورة أقل من أي مواجهة عسكرية أو أمنية داخلية، ويقف حائلاً أمام استثمار إسرائيل في هذه المقاربة، وهي التي جاهرت بأنها نجحت في تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية - إسرائيلية، أو بين حزب الله وإسرائيل، إلى مشكلة لبنانية - لبنانية، أي بين حزب الله وبيئته والحكم اللبناني، بما يؤسس لمشكلة أهلية".
 
 
 

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الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب
03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


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