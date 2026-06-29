القرار بالمواجهة اتخذ.. هل يسقط "الاتفاق"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "ليس سراً أن وآخرين أخذوا يبحثون عن مخارج قانونية لاتفاق الاطار مع اسرائيل الذي يضع البلاد على كف . ويُفهم أن بري، الذي حذر في بيانه من الفتنة، معادلة قوامها رفض التحرك في الشارع وعدم تغطية أي تحرك مماثل، وصرف ذلك في الإنتقال إلى المواجهة عبر المعركة الدستورية وداخل المؤسسات".

