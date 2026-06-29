سلام: قرار الإمارات يجدد الثقة بلبنان

سلام: " وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ زايد آل على القرار بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني ، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا".

وأضاف: "لا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة على تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان، وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تشكل محطة إيجابية في مسار العلاقات اللبنانية–الإماراتية، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وتوثيق الروابط بين البلدين الشقيقين.