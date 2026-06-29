سلام: قرار الإمارات يجدد الثقة بلبنان

وقال الرئيس سلام: "باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا".
وأضاف: "لا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة على تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان، وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".
وأضاف: "لا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة على تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان، وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تشكل محطة إيجابية في مسار العلاقات اللبنانية–الإماراتية، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وتوثيق الروابط بين البلدين الشقيقين.
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