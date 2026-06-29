الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

-الطقس المتوقع في :



الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيتكوّن الضباب على مستويات منخفضة.



الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر.



الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تيقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية لذا نحذر من ارتفاع موج البحر. يتحوّل مساء الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على .