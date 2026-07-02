هدية من سلام الى الشيباني (شاهد الصورة )

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد الرابطة المارونية، أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان، مشددًا على أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أشيع، لا سيما أن الهدف منها هو إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.