الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتعليمات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أنجز فوج حرس مدينة بيروت، بالتنسيق مع فصيلة الرملة البيضاء في شرطة بيروت – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إزالة جميع الخيم المخالفة التي كانت قد أُقيمت بصورة غير قانونية على أملاك عامة وخاصة في عدد من مناطق العاصمة.

