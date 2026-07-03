عن اتفاق الاطار والجيش اللبناني.. مواقف جديدة للرئيس عون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن "صيغة الاطار" لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في ، كما يشاع، بل ان البند المعني بذلك يشير الى تمكين لبسط سيطرته على كامل الأراضي ، فهل يعقل ان يبسط الجيش سلطته على كامل بوجود الاحتلال ؟

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله عددا من الوفود التي زارته قبل ظهر في قصر بعبدا، لفت الى ان "غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود الى ان ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقاً بل هو إطار، والاطار بشكل عام يتطرق الى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية.



وإذ أكد ان هذه الصيغة التي تم التوصل اليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن، قال: "هدفنا جميعا واحد، وهو تحقيق الانسحاب . لقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية، ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة."



واعتبر الرئيس عون ان القوة ليست فقط في القدرة على خوض الحرب او تأمين إستمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء، بينما الحرب هي تفاوض بالدماء.



وإذ رأى ان المشكلة تكمن لدى البعض في القرار السيادي الذي إتخذناه والقاضي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني- الأميركي، فإنه سأل ما هو مفهوم هذا البعض للسيادة؟ وعن أي سيادة يتكلم؟، مشددا على "اننا بلد سيادي ولديه القدرة على حل مشاكله، لكن للأسف البعض إعتاد على ان يكون تحت الوصاية التي تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا. لا! لقد إنتهينا من هذا الأمر".