بكاء وفد "حزب الله" في تشييع خامنئي (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نفت وكيلة الفنان فضل شاكر المحامية أماتا مبارك صحة المعلومات التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام، حول موافقة المحكمة العسكرية على تخلية سبيله في ثلاثة ملفات.وأكدت مبارك في بيان أنه" لم يصدر حتى الساعة أي قرار رسمي يتعلق بتخلية سبيل شاكر"، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الإطار "غير دقيق"، وأن الملف لا يزال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر عن الجهات المختصة".
رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً حضره رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوا المجلس السيدان شربل خليل ولؤي الحاج شاهين، خصص للبحث بعمل الجمارك والاجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الاجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر.
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتعليمات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أنجز فوج حرس مدينة بيروت، بالتنسيق مع فصيلة الرملة البيضاء في شرطة بيروت – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إزالة جميع الخيم المخالفة التي كانت قد أُقيمت بصورة غير قانونية على أملاك عامة وخاصة في عدد من مناطق العاصمة.