لبنان يدين تفجير دمشق ويؤكد تضامنه مع سوريا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة دمشق، وأودى بحياة عدد من الأبرياء وأوقع إصابات في صفوف المدنيين".



وعزت أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة "تضامن لبنان الكامل مع الجمهورية العربية السورية وشعبها في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية".



واعتبرت أن "هذا الاعتداء يمثل محاولة جديدة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا، في مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة".



ورأت أن "وقوع التفجير في محيط قصر العدل له دلالة خطيرة، إذ يوحي باستهداف مقصود لرمز من رموز العدالة وسيادة القانون".