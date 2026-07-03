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محليات

طي صفحة الوصاية.. وأولويات دمشق الجديدة تجاه لبنان (الأخبار)

2026-07-03 | 01:17
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طي صفحة الوصاية.. وأولويات دمشق الجديدة تجاه لبنان (الأخبار)
طي صفحة الوصاية.. وأولويات دمشق الجديدة تجاه لبنان (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" بحسب مصادر على معرفة بما جرى خلال الزيارة، فإن الشيباني كان "مقلاً في الكلام السياسي، واكتفى بتمرير إشارات مثل أن استقرار لبنان من استقرار سوريا"، مقدماً شرحاً لرؤية سوريا الجديدة وتطلعاتها في العلاقات المشتركة كما قدّم إحاطة مقتضبة للوضع الداخلي السوري، مروراً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واحتلالها لجزء من الأراضي السورية وطموحاتها السياسية في المنطقة".

ووفق مصادر، أكد الشيباني أن دمشق تبحث عن علاقات ندية وتعاون وتنسيق سياسي وأمني مع بيروت، تطوي صفحة الوصاية السابقة. فيما شدّد على ضرورة تعزيز أُطر التعاون بين البلدين، مركزاً على ضرورة التشبيك الاقتصادي وإيجاد صيغ للتكامل الاقتصادي. ونقل تأكيد الرئيس السوري، على أنه يولي الجانب الاقتصادي الأهميّة القصوى لما له من مصلحة مشتركة في ظلّ التحديات التي تمر بها بيروت ودمشق، كما البدء في البحث عن مشاريع مشتركة.

وتحدّث الشيباني، وفق المصادر، عن ضرورة تعزيز التعاون الأمني، مركزاً على ضبط الحدود ومنع التهريب، منوهاً بالجهود المشتركة التي تبذل في هذا الإطار. وركز أيضاً على أهمية إقفال ملف الموقوفين السوريين في لبنان بتهم إرهابية، في ظل وجود نحو 25 موقوفاً لم تتسلمهم بلاده بعد بسبب عدم إنهاء ملفاتهم القضائية، بينما وعده المسؤولون اللبنانيون بتسريع إنهاء هذا الملف، وكان هذا الأمر مدار بحث مع الجميّل.
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