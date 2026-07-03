وزير الدفاع الوطني يشارك في مراسم التأبين الرسمية في طهران

شارك الوطني اللواء ميشال منسى، ممثلًا الجمهورية ، في مراسم التأبين الرسمية التي أُقيمت في العاصمة طهران للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الإمام السيد علي الخامنئي.

وقدّم اللواء منسى التعازي إلى رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الدفاع بالوكالة اللواء سيد مجيد ابن الرضا، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

ودون في سجل التعازي: "انقل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرشدًا وقيادةً وشعبًا، تعازي الجمهورية باستشهاد سماحة آية العظمى الإمام السيد علي خامنئي، سائلًا لروحه الرحمة في دنيا الخلود، وللشعب الإيراني وعائلة الإمام الشهيد، الصبر والعزاء".



كما أولم الوزير ابن الرضا على شرف الوطني والوفد المرافق، معتبرًا أن حضور الوفد اللبناني مراسم التأبين يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع وإيران.



وأكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تنطلق في علاقاتها مع لبنان من مبدأ احترام سيادته ودولته، معربًا عن تطلع إلى تعزيز أفضل العلاقات مع لبنان إلى جانب سائر الدول الصديقة، وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول المنطقة.



بدوره، أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن مشاركته جاءت في إطار تقديم واجب العزاء والإعراب، الجمهورية اللبنانية، عن الاحترام للأرواح التي سقطت وللتضحيات التي بُذلت. وأضاف: "نتمنى أن يعمّ السلام والأمن والإستقرار المنطقة بأسرها، وأن يكون سلامًا قائمًا على العدالة والكرامة".