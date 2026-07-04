"ندعوكم للوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا".. من عون لـ ترامب!

وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برقية تهنئة إلى الرئيس ، لمناسبة الذكرى ال٢٥٠ لاستقلال الاميركية، تمنى فيها له وللشعب الاميركي الصديق التوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح.





عون في برقيته : "لا شك ان تاريخ العلاقة بين والولايات المتحدة الأميركية قديم ومتجذر، قِدَم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي وحدت رؤيتهما، وها هي تعود بقوة بفضل اصراركم وسعيكم الدؤوب لاعادة الاستقرار والامن الى بشكل عام، والى لبنان بشكل خاص. واننا، اذ نقدّر مساعيكم في هذا الاطار، ندعوكم الى الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، والى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والالم ونفتح صفحة من الامل والسلام والاستقرار".