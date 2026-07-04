تدابير سير في بيروت غداً.. والسبب؟

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

أوّلًا: ستقام بتاريخ 5-7-2026 “بطولة الرسمية للطريق” لعام 2026 في سباق الدراجات الهوائية، بتنظيم من الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية، بمشاركة لاعبي الجمعيات الاتّحادية إلى جانب فرق الدرّاجات التابعة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وذلك في منطقة بتغرين الممتدّ بين الزعرور وبسكنتا، وعلى عدّة دورات ضمن مسار مقفل بين الساعة 7.30 صباحًا والساعة 11.30 قبل الظهر، بحيث سيتمّ إقفال المفارق وتحويل حركة السير على خطّ سير السباق، اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء.

ثانيًا: ستقيم جمعية ماراتون بتاريخ 5-7-2026 سباق Run The City في مدينة بيروت، بين الساعة 6.15 صباحًا والساعة 8.30 صباحًا، انطلاقًا من شارع الأمير بشير مقابل الأمين، وصولًا إلى شارع مقابل مطعم متروبول، ويقدّر عدد المشاركين بحوالى 1700 عدّاء وعدّاءة.

ولهذه المناسبة سيتمّ عزل مسار السباق كلّيًّا اعتبارًا من الساعة 4.30 فجرًا من تاريخ 5-7-2026 وحتّى الانتهاء، وسيتمّ المباشرة بإزالة السيّارات على طول مسار السباق اعتبارًا من الساعة 18.00 من تاريخ 4-7-2026.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة في الأمكنة المذكورة، حفاظًا على السلامة العامّة وتسهيلًا لحركة المرور.