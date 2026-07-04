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محليات

"غيوم ورطوبة".. ماذا عن درجات الحرارة؟

2026-07-04 | 06:25
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&quot;غيوم ورطوبة&quot;.. ماذا عن درجات الحرارة؟
"غيوم ورطوبة".. ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا، يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم  دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا صباحا يتحول مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل و دون تعديل على الجبال وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة.
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