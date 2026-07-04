تزوير في وثائق الولادة للحصول على الجنسية اللبنانية.. وأمن الدولة يوقف المتورطين

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم التزوير، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية الشمال الإقليمية حول قيام أحد الأشخاص بتزوير مستندات رسمية، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن السوري (ن. ب.) أقدم على تسجيل ولديه من زوجته على اسم صهره اللبناني (م. ق.)، بعلمه وموافقته، بقصد تمكينهما من الحصول على الهوية والجنسية اللبنانية.



وبنتيجة التحقيق، تبيّن أن الطفلين مسجّلان رسميًا على اسم (م. ق.)، ويحملان قيودًا وهويةً لبنانيتين.



وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي المناوب في الشمال، تم توقيف كل من (ن. ب.) و (م. ق.) وإيداعهما المرجع القضائي المختص.