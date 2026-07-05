بين عون وبري.. "تبادل ورود"؟ (الديار)

نقلت صحيفة "الديار" عن مصدر سياسي بارز ان "التوتر السياسي الذي اشتد بعد توقيع "الاتفاق الاطاري" في واشنطن لم ينحسر، وهو ما زال سائدا وبارزا في المواقف الخلافية بين أركان الدولة، المتعلقة بالتعاطي مع الاتفاق المذكور والمرحلة المقبلة".

وأضاف المصدر: "لا تواصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس ، بعد الخلاف بينهما حول الاتفاق الاطاري، لكن هناك "تبادل باقات الورد" بينهما ظهرت مؤخراً، من خلال تأكيد الرئيس حماية السلم الاهلي ورفض اللجوء الى الشارع، ثم حرص على الاشادة بموقفه".



وتابع المصدر: "الكلام عن تراجع منسوب التصعيد باتجاه التهدئة، لا يستند حتى الآن الى مؤشرات وقرائن ملموسة، لكن ما يمكن تسجيله هو ان هناك قواسم مشتركة بين الثلاثة على امرين أساسيين :



1 - ابقاء الشارع مضبوطاً تحت سقف على الاستقرار العام والسلم الاهلي ومنع الفتنة.



2 - ديمومة الحكومة واستمرار مشاركة وزراء الثنائي الشيعي فيها، وهذا ما عكسته تصريحات مؤخراً.



وأوضح المصدر في هذا المجال ان "احد ابرز استمرار عناصر بقاء وزراء "امل وحزب " في الحكومة، هو حرص الثنائي على الاستقرار العام، لان خروجه منها سيهدد هذا الاستقرار، وسيؤدي الى تداعيات كبيرة".