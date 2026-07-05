الرئيس عون مهنئًا الجزائر بعيد الاستقلال: نعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

وقال الرئيس
عون: "يسرني، بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال المجيد، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن أتقدم من فخامتكم ومن الشعب الجزائري الشقيق بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات".
وأضاف: "إننا إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة
التي تجسد تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة، نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع لبنان
والجزائر، وحرصنا الثابت
على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والعافية، وللجزائر دوام التقدم والازدهار".