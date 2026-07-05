الرئيس عون مهنئًا الجزائر بعيد الاستقلال: نعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

أبرق رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد مهنئًا لمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال الجزائر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع والجزائر.

عون: "يسرني، بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال المجيد، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن أتقدم من فخامتكم ومن الشعب الجزائري الشقيق بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات".



وأضاف: "إننا إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية التي تجسد تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة، نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع والجزائر، وحرصنا على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والعافية، وللجزائر دوام التقدم والازدهار".