"لم يعد جائزاً".. بري يُنبّه!

وأكد بري ان مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى وصمودهم فيها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل التي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف.
ونبّه رئيس المجلس النيابي من مغبة الوقوع في الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية
التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية الذين كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحد وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض
والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي
يوميا.
وشدد بري على
وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية
والمجتمعيّن العربي
والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجاري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي اقضية مرجعيون والنبطية وصور والتي إن دلت على شيء إنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة
من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة وهو أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم
.