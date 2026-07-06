معلومات الجديد: لا تطورات في الملف الأمني والجنرال جوزيف كليرفيلد سيصل إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة لمواكبة الجيش اللبناني في الدخول إلى المناطق التجريبية عند الاتفاق على ذلك