ماكرون: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا ذات سيادة وموحدة

معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ أي خبر عن موعد المفاوضات المقبلة في ايطاليا لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى وزارة الخارجية وبانتظار أي دعوة ينقلها السفير الاميركي او وزارة الخارجية الإيطالية