الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية.. وواشنطن تسابق الوقت (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":



يترقب ، على المستويين الرئاسي والحكومي، نتائج الاتصالات التي يقودها رئيس لجنة "الميكانيزم" الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، بتكليف من قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) الأدميرال براد كوبر، لدى ، لتسهيل انتشار بالمنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندورية (قضاء بنت جبيل) وزوطر بشقيها الغربي والشرقي (قضاء النبطية)، تطبيقاً لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين. ولم يستبعد مصدر وزاري لبناني، لـصحيفة "الشرق الأوسط"، احتمال توسعة رقعتيهما جغرافياً لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما.



ولفت المصدر الوزاري إلى أن تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين، وربما قبل 11 تموز الحالي، الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات الأميركية - في إسلام آباد بباكستان.



وقال المصدر لـالشرق الأوسط، إن نشره يهدف لتمرير رسالة لإيران، وعبرها لـالثنائي الشيعي، بأن الفصل بين المسارين واللبناني، بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، بخلاف رهانه على الربط بينهما وتعاطيه معه؛ أي اتفاق الإطار، على أنه غير قابل للتنفيذ.



وأكد أن التوجُّه لتشكيل لجنة بموجب مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية، يأتي في سياق توفير الغطاء السياسي لاستمرار التفاوض المباشر بين وإسرائيل انطلاقاً من خلق المناخ المؤاتي لاستئناف المفاوضات بين البلدين على قاعدة تسليمهما بـاتفاق الإطار الذي هو بمثابة جدول أعمال، بدعم أميركي مباشر، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وهذا ما يضع إيران، من وجهة نظر أميركية، أمام مسؤوليتها بالضغط على للوقوف خلف الرئاسة في خيارها الدبلوماسي.



رأى المصدر أن اتفاق الإطار أدى لسحب الورقة من يد إيران التي ما زالت تراهن على أن مذكرة تفاهمها مع الولايات المتحدة هي بديل اتفاق الإطار، وتحظى بتأييد من الثنائي الشيعي الذي يتصرف منذ صدوره على أنه غير قابل للتنفيذ، بذريعة خلوّه من أي إشارة تتعلق بوضع جدول زمني لانسحاب من الجنوب، ولا ينص على تثبيت وقف النار، وهذا من الأسباب التي يعددها لتبرير رفضه له.



وأضاف أن هناك ضرورة لوضع آلية لنشر الجيش في المنطقتين النموذجيتين بإشراف من الولايات المتحدة، ومراقبتها لتنفيذه، وتدخلها الفوري في حال حصول خروق تتولى معالجتها. وقال إن تسهيل انتشار الجيش يأتي مع احتمال توسعة الحدود الجغرافية لهاتين المنطقتين بشمولهما بلدات .



وأكد أن نشر الجيش يعطي مصداقية؛ ليس لاتفاق الإطار فحسب، وإنما لتمسك لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي به بدعم من أكثرية سياسية وشعبية، وهذا ما يعزز موقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في دفاعه عن الاتفاق في وجه الثنائي، وصولاً إلى إسقاط ما يتذرع به في حال التوصل بين البلدين إلى اتفاق نهائي.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقف حالياً أمام مسؤوليتها بتوفير رافعة سياسية لوضع نشر الجيش في هاتين المنطقتين على طريق التنفيذ، ما يشكل دعماً للرهان على اتفاق الإطار بالتعاطي معه على أنه قابل للتنفيذ.

