مراسل الجديد : غارتان من الطيران الحربي استهدفتا أطراف بلدة بيت ياحون

استهلّ وزير العمل محمد حيدر زيارته الرسمية إلى مصر بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور مستشاره فراس زعيتر والقائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى مصر القنصل فرح السبليني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والجامعة العربية.
دان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "بشدة الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في مضيق هرمز".