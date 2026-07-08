بعد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.. الخارجية اللبنانية تدين!

واكدت أن "مثل هذه الاعمال والاعتداءات تشكّل اعتداءً سافراً على سيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق ". كما شددت على" أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي اعتداء عليه يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.ويدعو إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويؤيد الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، مطالباً إياه بتحمّل مسؤولياته كاملة في ضمان تنفيذ القرار ووضع حد لهذه الانتهاكات. كما يدعو إلى مساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي، وحصر معالجة جميع الخلافات بالمسار التفاوضي القائم، بما يصون حرية الملاحة، ويمنع المزيد من التصعيد، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".