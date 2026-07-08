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محليات

رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: وزير المال غير معترض على التعديل المطروح من قبل حاكم مصرف لبنان على "إصلاح المصارف"

2026-07-08 | 06:58
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رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: وزير المال غير معترض على التعديل المطروح من قبل حاكم مصرف لبنان على "إصلاح المصارف"
رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: وزير المال غير معترض على التعديل المطروح من قبل حاكم مصرف لبنان على "إصلاح المصارف"
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رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: وزير المال غير معترض على التعديل المطروح من قبل حاكم مصرف لبنان على "إصلاح المصارف"

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كنعان بعد لجنة المال: نريد قانوناً يطبق لإصلاح المصارف وذاهبون لإزالة أي التباس ونريد الاتفاق مع صندوق النقد
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وزير العمل من القاهرة: الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في توحيد الموقف اللبناني

استهلّ وزير العمل محمد حيدر زيارته الرسمية إلى مصر بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور مستشاره فراس زعيتر والقائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى مصر القنصل فرح السبليني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والجامعة العربية.

09:45

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استهلّ وزير العمل محمد حيدر زيارته الرسمية إلى مصر بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور مستشاره فراس زعيتر والقائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى مصر القنصل فرح السبليني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والجامعة العربية.

سلام لدول الخليج: لبنان يتضامن معكم
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09:44

سلام لدول الخليج: لبنان يتضامن معكم


دان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "بشدة الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في مضيق هرمز".


09:44

سلام لدول الخليج: لبنان يتضامن معكم


دان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "بشدة الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في مضيق هرمز".


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