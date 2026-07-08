رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: وزير المال غير معترض على التعديل المطروح من قبل حاكم مصرف لبنان على "إصلاح المصارف"

استهلّ وزير العمل محمد حيدر زيارته الرسمية إلى مصر بلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور مستشاره فراس زعيتر والقائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى مصر القنصل فرح السبليني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والجامعة العربية.