بالفيديو - الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق لن يمرّ ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا

قال مصدر رسمي لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الهاجس الأساس لدى لبنان، والذي يضعه رئيس الجمهورية جوزاف عون في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيّز التطبيق السريع، بدايةً عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية".