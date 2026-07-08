بالفيديو - الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق لن يمرّ ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب "ترتيبات إيرانية" عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط.
قال مصدر رسمي لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الهاجس الأساس لدى لبنان، والذي يضعه رئيس الجمهورية جوزاف عون في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيّز التطبيق السريع، بدايةً عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية".