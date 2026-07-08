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محليات

بالفيديو - الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق لن يمرّ ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا

2026-07-08 | 16:32
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بالفيديو - الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق لن يمرّ ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا

الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق لن يمرّ ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا

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