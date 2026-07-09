عاجل
وزير الداخلية السوري: سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات
وزير الداخلية السوري: سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:12
كواليس ساعات ما قبل الضربة.. لماذا اتُخذ قرار مهاجمة إيران؟
13:48
وزير سوري يوجه دعوة إلى فضل شاكر
12:24
أيام أو أسابيع؟ البيت الأبيض يستعد لمواجهة إيران
11:33
بيوت جاهزة لمن تهدمت منازلهم جراء الحرب.. إليكم التفاصيل
11:21
مأساة في عكار ووفاة طفل. ماذا حصل؟
محليات
بري: المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار
2026-07-09 | 07:06
A-
A+
بري: المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار للبت بالملفات المالية والاقتصادية واشدد باستمرار على اقرار قانون اعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية
كنعان بعد لجنة المال: لدى صندوق النقد ملاحظات على الصيغة المحالة من الحكومة "لقانون الفجوة" ومطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع ويؤمن مصلحة الناس لا صيغة تشطبها
النائب مارك ضو من بعبدا: الاتكال الأساسي هو على مؤسسة الجيش ولدينا ثقة كاملة بها ونتمنى أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية لأن أمام لبنان فرصة مهم
بري: المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار
محليات
المجلس
النيابي
بإجماع
نوابه
تأمين
الودائع
كاملة
قانون
الفجوة
المالية
يعتبر
العوامل
الأساسية
والمسهلة
إعادة
الأعمار
العودة الى الأعلى
عن وقف النار والانسحاب الإسرائيلي.. بري يسأل السفير الأميركي
الحدث - خلدون الشريف - الحلقة الكاملة
اقرأ ايضا في محليات
14:25
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران
14:25
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران
14:24
إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات في منطقة كوناراك الإيرانية
14:24
إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات في منطقة كوناراك الإيرانية
14:06
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها بالمناطق التجريبية
14:06
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها بالمناطق التجريبية
يحدث الآن
عربي و دولي
14:48
وزير الداخلية السوري: سنكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات
محليات
14:25
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران
محليات
14:24
إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات في منطقة كوناراك الإيرانية
اخترنا لك
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران
14:25
إعلام إيراني: سماع دوي 3 انفجارات في منطقة كوناراك الإيرانية
14:24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها بالمناطق التجريبية
14:06
أكسيوس عن مسؤول أميركي: اجتماع روما سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي لبنان وإسرائيل إحالة الملفات إلى فرق فنية
14:05
الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد
14:05
عن القطيعة مع "حزب الله".. عون: لم نختر القطيعة مع أحد ومكاتبنا مفتوحة للجميع
14:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-07-03
بعد فقدانهم في الجنوب.. إليكم مصير الشبان الـ 4!
2026-06-30
من الجميل إلى بري: بقاء سلاح الحزب هو الفتنة بعينها
14:06
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها بالمناطق التجريبية
09:40
ولي العهد السعودي يستقبل في جدة رئيس وزراء كندا
2026-06-29
"تكليف سياسي" برفض الاتفاق.. هذا ما كشفه نائب "حزب الله"!
2026-06-06
ظهور مفاجئ للأمير أندرو بكدمة في وجهه.. والغموض يحيط بالأسباب
بالفيديو
بالفيديو
13:15
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2026
2026-07-08
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2026
2026-07-07
هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور
2026-07-07
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026
2026-07-07
جيني اسبر في سقف عالي: طلبت يخلصوا امي من حياتها
2026-07-06
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
09:39
كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين
منوعات
09:39
كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين
عربي و دولي
00:55
رسالة "بالغة الخطورة".. من ماكرون إلى الشرع (الديار)
عربي و دولي
00:55
رسالة "بالغة الخطورة".. من ماكرون إلى الشرع (الديار)
فن و منوعات
16:36
بالصورة - أول رسالة لفضل شاكر بعد إخلاء سبيله
فن و منوعات
16:36
بالصورة - أول رسالة لفضل شاكر بعد إخلاء سبيله
محليات
02:53
لبنان وسوريا يبحثان تطوير المعابر الحدودية.. ومشروع جديد في المصنع
محليات
02:53
لبنان وسوريا يبحثان تطوير المعابر الحدودية.. ومشروع جديد في المصنع
محليات
00:42
القرار اللبناني حُسم.. والحزب "منفصل عن الواقع"! (الجمهورية)
محليات
00:42
القرار اللبناني حُسم.. والحزب "منفصل عن الواقع"! (الجمهورية)
محليات
07:19
عن وقف النار والانسحاب الإسرائيلي.. بري يسأل السفير الأميركي
محليات
07:19
عن وقف النار والانسحاب الإسرائيلي.. بري يسأل السفير الأميركي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026