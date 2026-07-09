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محليات

الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": نراهن على دور ترامب للضغط على إسرائيل ومنع استهداف لبنان وتوسيع الاحتلال في الجنوب

2026-07-09 | 13:58
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الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": نراهن على دور ترامب للضغط على إسرائيل ومنع استهداف لبنان وتوسيع الاحتلال في الجنوب
الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": نراهن على دور ترامب للضغط على إسرائيل ومنع استهداف لبنان وتوسيع الاحتلال في الجنوب
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الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": نراهن على دور ترامب للضغط على إسرائيل ومنع استهداف لبنان وتوسيع الاحتلال في الجنوب

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عون وسلام إلى أنقرة.. وعتب تركي على لبنان (النهار)
01:37

عون وسلام إلى أنقرة.. وعتب تركي على لبنان (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

يحل الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام في تركيا قبل نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ولا تخفي الديبلوماسية التركية على لسان أكثر من مسؤول سياسي وأمني في أنقرة، العتب على مسؤولين في بيروت، وتسجّل جملة من الملاحظات في صالونات ضيقة.

01:37

عون وسلام إلى أنقرة.. وعتب تركي على لبنان (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

يحل الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام في تركيا قبل نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ولا تخفي الديبلوماسية التركية على لسان أكثر من مسؤول سياسي وأمني في أنقرة، العتب على مسؤولين في بيروت، وتسجّل جملة من الملاحظات في صالونات ضيقة.

رغم موقف نواب "القوات".. هذا ما سيفعله رجي! (أسرار النهار)
01:23

رغم موقف نواب "القوات".. هذا ما سيفعله رجي! (أسرار النهار)

أفادت صحيفة "النهار" في أسرارها أن نوابًا نقلوا عن وزير الخارجية يوسف رجي بأنه سيتعامل إيجاباً مع العريضة التي أعدّها النواب للإبقاء على بعثة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، على الرغم من عدم توقيع نواب "القوات اللبنانية" على العريضة.

01:23

رغم موقف نواب "القوات".. هذا ما سيفعله رجي! (أسرار النهار)

أفادت صحيفة "النهار" في أسرارها أن نوابًا نقلوا عن وزير الخارجية يوسف رجي بأنه سيتعامل إيجاباً مع العريضة التي أعدّها النواب للإبقاء على بعثة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، على الرغم من عدم توقيع نواب "القوات اللبنانية" على العريضة.

بري: سوريا ليست في هذا الوارد.. ولا بدّ من إسلام أباد (الأخبار)
01:10

بري: سوريا ليست في هذا الوارد.. ولا بدّ من إسلام أباد (الأخبار)

جاء في صحيفة "الأخبار":

في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـصحيفة "الأخبار" أن "سوريا ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.

01:10

بري: سوريا ليست في هذا الوارد.. ولا بدّ من إسلام أباد (الأخبار)

جاء في صحيفة "الأخبار":

في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـصحيفة "الأخبار" أن "سوريا ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.

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