هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران

كتبت صحيفة "النهار": يحل الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام في تركيا قبل نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ولا تخفي الديبلوماسية التركية على لسان أكثر من مسؤول سياسي وأمني في أنقرة، العتب على مسؤولين في بيروت، وتسجّل جملة من الملاحظات في صالونات ضيقة.
أفادت صحيفة "النهار" في أسرارها أن نوابًا نقلوا عن وزير الخارجية يوسف رجي بأنه سيتعامل إيجاباً مع العريضة التي أعدّها النواب للإبقاء على بعثة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، على الرغم من عدم توقيع نواب "القوات اللبنانية" على العريضة.
جاء في صحيفة "الأخبار": في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـصحيفة "الأخبار" أن "سوريا ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.