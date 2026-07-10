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محليات

الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام في قضاء مرجعيون

2026-07-10 | 00:24
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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام في قضاء مرجعيون
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام في قضاء مرجعيون
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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام في قضاء مرجعيون

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