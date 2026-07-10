الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام في قضاء مرجعيون

ترأّس وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

