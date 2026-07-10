بري: سوريا ليست في هذا الوارد.. ولا بدّ من إسلام أباد (الأخبار)

جاء في صحيفة "الأخبار":



في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد بشأن ، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع ، أكّد الرئيس لـصحيفة "الأخبار" أن " ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.