عون وسلام إلى أنقرة.. وعتب تركي على لبنان (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":



يحل الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام في قبل نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. ولا تخفي الديبلوماسية التركية على لسان أكثر من مسؤول سياسي وأمني في أنقرة، العتب على مسؤولين في ، وتسجّل جملة من الملاحظات في صالونات ضيقة.

يقول ديبلوماسي إن بلاده تريد أفضل العلاقات وأمتنها مع وشعبه. ويستغرب أن أردوغان أطلق كلاما خطيرا لا يمكن الهروب منه عندما قال على مسمع أعضاء كتلته النيابية "إن أمن يبدأ من دمشق وبيروت". وكانت المفارقة أن أيا من المسؤولين اللبنانيين في الحكومة وخارجها لم يتواصل مع السفارة التركية ولا حصل على أي استفسار من القيادة في أنقرة لمعرفة الأسباب التي دفعت أردوغان إلى إطلاق هذا الموقف.



وما يستغربه أيضا هو "عدم الاهتمام اللبناني" بما تقوم به بلادهم "الدولة الكبرى في المنطقة" والتي استضافت قمة حلف الناتو، علما أن لبنان وقضاياه الشائكة وخصوصا في الجنوب كانت في جدول أعمال لقاء أردوغان والرئيس الأميركي ، في توقيت "أكثر من خطير" يهدد الإقليم وخريطته الجيوسياسية مع تصاعد أطماع التي أنشأت 3 مناطق في غزة وجنوب لبنان وسوريا "ولم يستفد لبنان من تدخل أردوغان الإيجابي هذا".