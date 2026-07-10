نائب حزب الله: لن تستطيعوا ومعكم القوات الأجنبية نزع السلاح

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقامه " " في الجناح: ان "واحدة من أهم مبادئ التفاوض في كله هي أن يملك المفاوض أوراق قوة إلا أن أوراق قوة السلطة في هي الاتكال على أميركا والصداقة عليها فذهبوا إلى جولات من التفاوض المباشر مع ليخرجوا بإتفاق ملتبس وكما قال أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين بأن هذا الاتفاق ثلاثي في الشكل وآحادي في المضمون، أي أنه في الشكل لبناني أميركي إسرائيلي، ولكن في المضمون هو إسرائيلي بالكامل، واعتبر ان هذا الاتفاق أملته أميركا على وعلى السلطة في لبنان التي لا تمتلك أي خبرة في التفاوض والعلاقات الدولية، وهمّها فقط البقاء في السلطة".





وتابع:" عندما تم توقيع الاتفاق بين أميركا وإيران، خرج المسؤولون الإسرائيليون والإعلام معبرين عنه بالكارثة، بينما عندما وقعت السلطة الاتفاق مع ، خرج المسؤولون الإسرائيليون والعسكريون ليقولوا أن هذا إنجاز لإسرائيل، معبرين عن رأيهم بهذا الاتفاق، وبالتالي، فإن النتيجة واضحة، بحيث أن ما أتت به في الشق اللبناني هو إيجابيات للبنان، وما أتت به السلطة للبنان هو سلبي للبنان".

وأكد أن "السلطة في لا تستطيع أن تقول انها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءاً من اللبنانيين وليس أجمعهم، ونحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي الوطني وحركة أمل، وإنما بات هناك قوى سياسية كبيرة تحدث بالإعلام عن هذا الاتفاق الذي يتباهى به من في السلطة".





وختم لافتا إلى أن "المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا وحدة اللبنانيين، من خلال ربطهم في اتفاقهم العار وقف إطلاق النار وانسحاب وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، بالرضا الإسرائيلي، بحيث أنه كلما أرادوا أن يخرجوا من حي من أي بلدة، فإن للجيش الإسرائيلي بحسب اتفاق العار أن يقول إن لم يقم بدوره كما يجب، ليضعوا حينها الشروط، وبذلك لا يمكن للناس أن تعود إلى قراها وفق هذا المفهوم الذي وضعوه في الاتفاق، والأسوأ أن هذه السلطة ربطت عودة الأسرى بـرون آراد، والأسوأ من ذلك، هو أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستقدام قوات أجنبية ليساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة".