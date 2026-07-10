كميات ضخمة من الكوكايين والباز.. نهاية مروّج في الحازمية

أعلنت ، في بيان، أن أوقفت مروج مخدرات في محلة الحازمية، بعد توافر معطيات عن قيامه بترويج المخدرات في عدد من مناطق



وأوضحت أن إحدى دوريات الشعبة أوقفته بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة من نوع "نيسان" لون بترولي، وتبيّن أنه يُدعى ع. ق. (مواليد 1998، لبناني).

وأضافت أنه بتفتيشه والسيارة، ضُبطت:



16 طبّة من مادة الباز (XP) زنة الواحدة نحو نصف غرام.

54 طبّة من مادة الكوكايين (XP) زنة الواحدة نحو نصف غرام.

41 طبّة من مادة الكوكايين زنة الواحدة نحو نصف غرام.

23 طبّة من مادة الباز زنة الواحدة نحو نصف غرام.

44 ظرفًا تحتوي على مادة الكوكايين زنة الواحد نحو نصف غرام.

20 طبّة من مادة الكوكايين زنة الواحدة نحو غرام واحد.

10 أكياس من مادة الكوكايين زنة الواحد نحو 15 غرامًا.

3 أكياس من حشيشة الكيف زنة الكيس نحو 50 غرامًا.

3 أكياس من مادة الماريجوانا.

126 حبّة صغيرة بيضاء اللون.



وأشارت إلى أن تفتيش شقته في محلة المنصورية أسفر عن ضبط:



87 طبّة من مادة الباز (XP) زنة الواحدة نحو نصف غرام.

218 طبّة من مادة الكوكايين زنة الواحدة نحو نصف غرام.

8 طبّات من مادة الكوكايين زنة الواحدة نحو غرام واحد.

كيسين من حشيشة الكيف زنة الكيس نحو 50 غرامًا.

5 أكياس من مادة الماريجوانا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة ترويج المخدرات في مناطق الصياد والكرنتينا والدورة، لصالح أحد تجار المخدرات.



وختمت المديرية بأن الموقوف أُودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ، فيما لا يزال العمل مستمرًا لتوقيف جميع المتورطين.